В Донецкой области более 30 населенных пунктов без света из-за непогоды — Минэнерго

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 34 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Без электроснабжения из-за непогоды –34 населенных пункта, 12,8 тысяч клиентов. Организована работа в аварийном режиме — 39 бригад, 47 единиц техники», — говорится в сообщении.



Энергетики планируют вернуть свет в течение дня.



Отмечается, что за сутки из-за боевых действий обесточены 19 населенных пунктов (7,3 тысячи потребителей). Энергетики заживили 169 населенных пунктов (более 100 тысяч точек учета).



Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях в результате непогоды произошло отключение массовое электричества.