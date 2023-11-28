На Донеччині понад 30 населених пунктів без світла через негоду — Міненерго

Через негоду без електропостачання залишаються 34 населені пункти Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Без електропостачання через негоду — 34 населених пунктів, 12,8 тисячі клієнтів. Організована робота в аварійному режимі. 39 бригад, 47 одиниць техніки», — йдеться у повідомленні.



Енергетики планують повернути світло протягом дня.



Зазначається, що за добу через бойові дії знеструмлено 19 населених пунктів (7,3 тисячі споживачів). Енергетики заживили 169 населених пунктів (понад 100 тисяч точок обліку).



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей внаслідок негоди сталося відключення масової електрики.