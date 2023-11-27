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Непогода в «ДНР» и «ЛНР»: многие населенные пункты остались без света

27 ноября 2023, 09:59

Непогода в «ДНР» и «ЛНР»: многие населенные пункты остались без света

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях в результате непогоды произошло отключение массовое электричества. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «министерства угля и энергетики ДНР» и «МЧС ЛНР».

«Утром 27.11.2023, после ночного разгула стихии, когда ураганный ветер ломал крупные ветви деревьев, валил их целиком, повреждая линии электропередачи, на территории «ДНР» обесточено более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 ВЛ 35 кВ, без напряжения остались 525 000 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в первую очередь будут подключены медицинские учреждения и шахты.

Кроме того, в захваченной Луганской области сильный ветер привел к отключению электричества в ряде населенных пунктов, в общей сложности без света находятся почти 24 тыс. абонентов.

«В результате сильного ветра на территории «ЛНР», произошел ряд отключений электроэнергии потребителям. Данное происшествие затрагивает семь городских округов и муниципальных образований, 22 населенных пункта, всего 23 874 абонента», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 26 ноября Одесскую область замела снегом, в результате непогоды произошло почти 50 дорожно-транспортных происшествий. 

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