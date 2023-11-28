Оккупанты отказываются идти в наступление, в мясные штурмы бросают заключенных — Тарнавский

Российские оккупанты продолжает терять живую силу на Таврическом направлении. Все больше случаев, когда солдаты РФ отказываются идти в наступление, а российское командование бросает в мясные штурмы «зеков». Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.



«Противник и дальше сотнями теряет живую силу. В разных направлениях все больше случаев, когда обычные солдаты отказываются участвовать в активных наступательных действиях. Оккупанты продолжают пополнять обескровленные подразделения заключенными. И без сожаления бросают в «мясные» штурмы», — отметил он.



По его словам, украинские военнослужащие стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердычей, в районах Авдеевки, Опытного, Пивничного и южнее Тоненького — отражены 23 атаки.



«Общие потери оккупантов в операционной зоне ОСУВ Таврия составили 374 человека. Уничтожены 1 танк и 1 склад боеприпасов», — резюмировал Тарнавский.



Напомним, за неделю, с 20 по 26 ноября, почти 30 военнослужащих сдались в плен.