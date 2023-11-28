Окупанти відмовляються йти у наступ, у м`ясні штурми кидають ув`язнених — Тарнавський

Російські окупанти продовжують втрачати живу силу на Таврійському напрямі. Дедалі більше випадків, коли солдати РФ відмовляються йти у наступ, а російське командування кидає у м'ясні штурми «зеків». Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський.



«Противник і далі сотнями втрачає живу силу. У різних напрямках дедалі більше випадків, коли звичайні солдати відмовляються брати участь у активних наступальних діях. Окупанти продовжують поповнювати знекровлені підрозділи ув'язненими. І без жалю кидають у «м'ясні» штурми», — зазначив він.



За його словами, українські військовослужбовці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, в районах Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького — відбито 23 атаки.



«Загальні втрати окупантів в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 374 особи. Знищено 1 танк та 1 склад боєприпасів», — резюмував Тарнавський.



Нагадаємо, за тиждень, з 20 по 26 листопада, майже 30 військовослужбовців здалися в полон .