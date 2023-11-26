На Таврическом направлении за неделю ВСУ взяли в плен 30 оккупантов, ликвидировали — почти 600

За прошедшие сутки еще 13 оккупантов сдались в плен, общие потери противника 639 человек. За неделю почти 30 военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«В общей сложности, за неделю, в операционной зоне ОСУВ Таврия почти 30 военнослужащих противника поступили так же — выбрали жизнь, вместо бессмысленной смерти в «мясных» штурмах», — отметил он.



Тарнавский подчеркнул, что на Таврическом направлении россияне нанесли 6 авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 709 артобстрелов. Также ВСУ держат оборону на Авдеевском направлении.



По его словам, уничтожены 13 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобиля. Также уничтожены 3 склада боеприпасов и 1 важный объект оккупанта.

Также повреждено еще 15 единиц техники.

Напомним, российские войска уменьшили количество авиаударов, но активность пехоты все еще высока.