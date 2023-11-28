Более 160 тысяч абонентов остаются без света на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины

У почти 81 тысячи абонентов на территории так называемой «ДНР» отсутствует энергоснабжение после прошедшего урагана. Об этом сегодня сообщило пророссийское издание ДАН со ссылкой на «Министерстве угля и энергетики ДНР».

Также сообщается, что восстановительные работы продолжаются, и по состоянию на утро 28 ноября на территории так называемой «ДНР» остаются обесточенными 826 трансформаторных подстанций, без света остается 80 991 бытовой абонент.

Почти у такого же количества абонентов до сих пор отсутствует энергоснабжение на оккупированной территории Луганской области.

По информации пророссийского издания ЛИЦ, со ссылкой на так называемое «Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР», на утро 28 ноября обесточенными остаются 81 972 абонента, 1 007 трансформаторных подстанций. Наибольшее количество отключений отмечается в Стахановском, Перевальском, Краснодонском и Рубежанском районах.

Ранее сообщалось, что утром 27 ноября шторм оставил без света 61 тысячу семей в 47 населенных пунктах Донецкой области.