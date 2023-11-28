Понад 160 тисяч абонентів залишаються без світла на окупованих територіях Донеччини та Луганщини

У майже 81 тисячі абонентів на території так званої «ДНР» відсутнє енергопостачання після урагану. Про це сьогодні повідомило проросійське видання ДАН з посиланням на «Міністерство вугілля та енергетики ДНР».

Також повідомляється, що відновлювальні роботи продовжуються, і станом на ранок 28 листопада на території так званої «ДНР» залишаються знеструмленими 826 трансформаторних підстанцій, без світла залишається 80 991 побутовий абонент.

Майже така ж кількість абонентів досі не має енергопостачання на окупованій території Луганської області.

За інформацією проросійського видання ЛІЦ, з посиланням на пресслужбу так званого «Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР», на ранок 28 листопада знеструмленими залишаються 81 972 абоненти, 1 007 трансформаторних підстанцій. Найбільша кількість відключень відзначається у Стаханівському, Перевальському, Краснодонському та Рубіжанському районах.

Раніше повідомлялося, що вранці 27 листопада шторм залишив без світла 61 тисячу сімей у 47 населених пунктах Донецької області.