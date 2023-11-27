На Донетчине ураган оставил без света 61 тысячу семей в 47 населенных пунктах — ДТЭК

В Донецкой области бушует ураган. Штормовой ветер валит деревья, повреждает электрические сети и значительно затрудняет проведение восстановительных работ на высоте. К утру 27 ноября шторм оставил без света 61 тысячу семей в 47 населенных пунктах. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили сегодня в пресс-службе ДТЭК «Донецкие электросети».



Отмечается, что энергетики прилагают максимум усилий по восстановлению электроснабжения в регионе. Однако ситуация осложнена обстрелами Донбасса, из-за которых значительная часть жителей области также осталась без света.



Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК «Донецкие электросети» работают над восстановлением света для десятков тысячи жителей области, пострадавших из-за непогоды.



В ДТЭК сообщили, что всего в работах задействованы более 60 бригад энергетиков.



Ранее сообщалось, что продолжающийся с прошлой ночи ураган доставил множество проблем жителям Дружковки, Краматорска, Константиновки и Славянска. Так, в Дружковской теплосети сообщили, что в связи с перепадами напряжения, из-за непогоды, некоторые котельные в городе не работают. В Краматорской ГВА отметили, что из-за урагана обесточены некоторые районы города. По данным городской администрации, отсутствие электроэнергии привело также к остановке некоторых котельных и насосных станций.