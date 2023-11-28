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В Украину вернули «скифское золото», вывезенное из Крыма в 2013 году в Королевство Нидерланды

28 ноября 2023, 13:20

В Украину вернули «скифское золото», вывезенное из Крыма в 2013 году в Королевство Нидерланды

В Украину вернули «скифское золото». Фото: Генпрокуратура В Украину вернули «скифское золото». Фото: Генпрокуратура

Верховный Суд Нидерландов принял окончательное решение о возвращении культурных ценностей в Украину и передал «скифское золото» настоящим владельцам. Про возвращение культурных ценностей сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«Возвращение в Украину "скифского золота" — это действительно историческое событие и наша общая правовая победа. Этот путь длился около 10 лет. Благодаря упорным усилиям украинских органов правопорядка и государственных институций, а также успешному сотрудничеству с судебными органами Королевства Нидерландов, это культурное сокровище возвращено в Украину. Сегодня отдельные артефакты из коллекции представлены в украинском музее», — отметил Генеральный прокурор.

В Украину вернули «скифское золото». Фото: Генпрокуратура

В июне 2013 года 565 музейных предметов так называемого «скифского золота» были переданы в музей Алларда Пирсона – археологический музей Амстердамского университета (Королевство Нидерланды) из фондовых коллекций Крымских республиканских музейных учреждений.

В Украину вернули «скифское золото». Фото: Генпрокуратура

Это было сделано с целью экспонирования на выставке «Крым — золотой остров в Черном море», проходившей с 6 февраля по 28 мая 2014 года. Однако после окончания срока действия контракта культурные ценности, которые являются собственностью государства Украина, не были возвращены в связи с временной оккупацией Автономной Республики Крым.

В Украину вернули «скифское золото». Фото: Генпрокуратура

По результатам сотрудничества украинских правоохранительных органов, коллекция крымских музеев вернулась из Королевства Нидерланды в Украину.

В Украину вернули «скифское золото». Фото: Генпрокуратура

«Защита нашего исторического наследия — неотъемлемая составляющая Украины. Сегодня Россия делает все, чтобы уничтожить нашу идентичность. В результате атак агрессора более 600 исторических памятников повреждены или разрушены, на временно оккупированных территориях фиксируют случаи мародерства и незаконного вывоза культурных ценностей. Но эти попытки врага есть и будут тщетны. Ведь мы объединены ради защиты нашей страны, нашего общего достояния, нашей памяти», — подчеркнул Андрей Костин.

В Украину вернули «скифское золото». Фото: Генпрокуратура

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Напомним, Служба безопасности совместно с БЭБ и полицией Королевства Испании нейтрализовала транснациональную преступную группировку, нелегально вывезшую из Украины изделия «Скифского золота» для продажи в ЕС. 

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