В Україну повернули «скіфське золото», вивезене з Криму у 2013 році до Королівства Нідерландів

В Україну повернули «скіфське золото». Фото: Генпрокуратура

Верховний Суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення про повернення культурних цінностей в Україну та передав «скіфське золото» справжнім власникам. Про повернення культурних цінностей повідомили в Офісі Генерального прокурора.



«Повернення в Україну "скіфського золота" — це справді історична подія та наша спільна правова перемога. Цей шлях тривав близько десяти років. Завдяки наполегливим зусиллям українських органів правопорядку та державних інституцій, а також успішній співпраці із судовими органами Королівства Нідерландів цей культурний скарб повернуто в Україну. Сьогодні окремі артефакти із колекції представлені в українському музеї», - зазначив Генеральний прокурор.

В Україну повернули «скіфське золото». Фото: Генпрокуратура

У червні 2013 року 565 музейних предметів так званого «скіфського золота» було передано до музею Алларда Пірсона – археологічного музею Амстердамського університету (Королівство Нідерланди) із фондових колекцій Кримських республіканських музейних установ.

В Україну повернули «скіфське золото». Фото: Генпрокуратура

Це було зроблено з метою експонування на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі», яка відбулася з 6 лютого по 28 травня 2014 року. Однак після закінчення терміну дії контракту культурні цінності, які є власністю держави Україна, не повернуто через тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим.

В Україну повернули «скіфське золото». Фото: Генпрокуратура

За результатами співпраці українських правоохоронних органів колекція кримських музеїв повернулася з Королівства Нідерланди до України.

В Україну повернули «скіфське золото». Фото: Генпрокуратура

«Захист нашої історичної спадщини є невід'ємною складовою України. Сьогодні Росія робить все, щоб знищити нашу ідентичність. Внаслідок атак агресора понад 600 історичних пам'яток пошкоджено або зруйновано, на тимчасово окупованих територіях фіксують випадки мародерства та незаконного вивезення культурних цінностей. Але ці спроби ворога є і марні. Адже ми об'єднані заради захисту нашої країни, нашого спільного надбання, нашої пам'яті», - наголосив Андрій Костін.

В Україну повернули «скіфське золото». Фото: Генпрокуратура

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Нагадаємо, Служба безпеки спільно з БЕБ і поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби «скіфського золота» для продажу в ЄС.