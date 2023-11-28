Сколько шахты в Донецкой области недоплатили зарплаты горнякам

Угольные предприятия возглавляют рейтинг зарплатных должников, что о них известно и сколько они должны своим работникам. Об этом говорится в материале Вильне радио. Как отмечают журналисты издания, данные о задолженности они узнали из Единого реестра должников.

Возглавляет этот список ГП «Угольная компания «Краснолиманская», которая задолжала своим сотрудникам более 35 млн грн зарплаты. Шахтеры, недополучившие деньги, судятся с предприятием. За последние три года на «Угольную компанию «Краснолиманскую» подавали в суд 484 раза.

ГП «Селидовуголь» недоплатило шахтерам почти 29 млн грн.

Предприятие расположено в Селидово, зарегистрировано в 2005 году. Его руководитель - Сергей Кобыляцкий. За три года на компанию подали в суд 252 раза.

Почти 10 млн грн задолжало сотрудникам ГП «Торецкуголь». Компания расположена в Торецке, зарегистрирована в 2005 году. Руководитель - Владимир Юхименко.

90 раз за последние три года на шахту подавали в суд.

ГП "Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» недоплатило шахтерам более 7 млн грн. Шахтоуправление расположено в Угледаре, где сейчас продолжаются активные боевые действия. Зарегистрированное предприятие в 2006 году. Сейчас его возглавляет Сергей Носко, он в должности временно, пока не вернется с военной службы предыдущий руководитель Александр Стойловский. За последние три года на шахтоуправление подавали в суд 90 раз.

Еще 3,4 млн грн задолжало сотрудникам ГП «Макеевуголь». Это предприятие работает с 2003 года, расположено во временно оккупированной Макеевке, сейчас зарегистрировано в Киеве. Возглавляет шахту Александр Вакуленко. За последние три года на шахту дважды подавали в суд.