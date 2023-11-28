Скільки шахти на Донеччині недоплатили зарплати гірникам

Вугільні підприємства очолюють рейтинг зарплатних боржників, що про них відомо і скільки вони мають своїм працівникам. Про це йдеться у матеріалі «Вільного радіо». Як зазначають журналісти, дані про заборгованість вони дізналися з Єдиного реєстру боржників.



Очолює цей список ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», яка заборгувала своїм співробітникам понад 35 млн грн зарплати. Шахтарі, які недоотримали гроші, позиваються до підприємства. За останні три роки на «Вугільну компанію «Краснолиманську» подавали до суду 484 рази.



ДП «Селідоввугілля» недоплатило шахтарям майже 29 млн. грн. Підприємство розташоване у Селидовому, зареєстроване у 2005 році. Його керівник — Сергій Кобиляцький. За три роки на компанію подали до суду 252 рази.



Майже 10 млн грн заборгувало співробітникам ДП «Торецьквугілля». Компанія розташована в Торецьку, зареєстрована у 2005 році. Керівник — Володимир Юхименко. 90 разів за останні три роки на шахту подавали до суду.



ДП «Шахтоуправління „Південнодонбаське № 1“» недоплатило шахтарям понад 7 млн грн. Шахтоуправління розташоване у Вугледарі, де зараз тривають активні бойові дії. Зареєстроване підприємство у 2006 році. Зараз його очолює Сергій Носко, він на посаді тимчасово, доки не повернеться з військової служби попередній керівник Олександр Стойловський, за останні три роки на шахтоуправління подавали до суду 90 разів.



Ще 3,4 млн грн заборгувало співробітникам ДП «Макіїввугілля». Це підприємство працює з 2003 року, розташоване у тимчасово окупованій Макіївці, зараз зареєстроване у Києві. Очолює шахту Олександр Вакуленко. За останні три роки на шахту двічі подавали до суду.