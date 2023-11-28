В Украине из-за непогоды погибли 10 человек — МВС

В Украине из-за непогоды погибли 10 человек. Еще 23 человека, среди которых есть дети, пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«В результате усложнения погодных условий погибли 10 человек — в Одесской, Харьковской, Николаевской и в Киеве. 23 человека пострадали, среди них 2 ребенка», — написал Клименко.

Министр добавил, что 8 автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения. Также обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях. Всего отбуксировано из переметов 1530 транспортных средств.