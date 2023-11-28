В Україні через негоду загинули 10 людей — МВС

В Україні через негоду загинули 10 людей. Ще 23 особи, серед яких є діти, постраждали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Внаслідок ускладнення погодних умов загинуло 10 людей — в Одеській, Харківській, Миколаївській та Києві. 23 особи постраждали, серед них 2 дитини», — написав Клименко.

Міністр додав, що 8 автошляхів у Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються перекритими для руху. Також знеструмлено 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксировано з переметів 1530 транспортних засобів.