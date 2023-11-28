В МОЗ рассказали, как распознать переохлаждение

Холодовая травма или переохлаждение — один из самых больших рисков (вместе с переломами конечностей), которые несет с собой зима. Об этом сообщается на сайте министерства.
Общее переохлаждение развивается постепенно и очень опасно.
Что делать, если у вас или у человека рядом есть признаки общего переохлаждения?
- Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;
- переместите человека в теплое помещение;
- успокойте ее и объясните свои дальнейшие действия;
- вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;
- снимите с человека холодную, влажную одежду;
- если она в сознании, дайте ей безалкогольные теплые напитки;
- накройте человека термопокрывалом/покрывалом;
- обеспечьте ей постоянное наблюдение до приезда медиков;
- если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи;
- по возможности соберите у человека или рядом всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы.Передайте информацию медикам или диспетчеру.
В МОЗ добавляют, если до приезда бригады «экстренки» потеряла сознание, определите, имеет ли она признаки жизни, а если нет — начните сердечно-легочную реанимацию.