В МОЗ рассказали, как распознать переохлаждение

Холодовая травма или переохлаждение — один из самых больших рисков (вместе с переломами конечностей), которые несет с собой зима. Об этом сообщается на сайте министерства.

Общее переохлаждение развивается постепенно и очень опасно.

Что делать, если у вас или у человека рядом есть признаки общего переохлаждения?

Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;

переместите человека в теплое помещение;

успокойте ее и объясните свои дальнейшие действия;

вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;

снимите с человека холодную, влажную одежду;

если она в сознании, дайте ей безалкогольные теплые напитки;

накройте человека термопокрывалом/покрывалом;

обеспечьте ей постоянное наблюдение до приезда медиков;

если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи;

по возможности соберите у человека или рядом всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы.Передайте информацию медикам или диспетчеру.

В МОЗ добавляют, если до приезда бригады «экстренки» потеряла сознание, определите, имеет ли она признаки жизни, а если нет — начните сердечно-легочную реанимацию.