У МОЗ розповіли, як розпізнати переохолодження

Холодова травма чи переохолодження — один із найбільших ризиків (разом із переломами кінцівок), які несе із собою зима. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Загальне переохолодження розвивається поступово та дуже небезпечно.

Що робити, якщо у вас чи у людини поряд є ознаки загального переохолодження?

Перш ніж надавати допомогу, переконайтеся, що вам, постраждалій людині та іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;

перемістіть людину в тепле приміщення;

заспокойте її та поясніть свої подальші дії;

викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтесь вказівок диспетчера;

зніміть з людини холодний, вологий одяг;

якщо вона свідома, дайте їй безалкогольні теплі напої;

накрийте людину термопокривалом/покривалом;

забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;

якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;

по можливості зберіть у людини або поруч всю можливу інформацію про обставини отримання холодової травми. Передайте інформацію медикам або диспетчеру.

У МОЗ додають, якщо до приїзду бригади «екстренки» знепритомніла, визначте, чи має вона ознаки життя, а якщо ні — почніть серцево-легеневу реанімацію.