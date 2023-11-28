У МОЗ розповіли, як розпізнати переохолодження

Холодова травма чи переохолодження — один із найбільших ризиків (разом із переломами кінцівок), які несе із собою зима. Про це повідомляється на сайті міністерства.
Загальне переохолодження розвивається поступово та дуже небезпечно.
Що робити, якщо у вас чи у людини поряд є ознаки загального переохолодження?
- Перш ніж надавати допомогу, переконайтеся, що вам, постраждалій людині та іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;
- перемістіть людину в тепле приміщення;
- заспокойте її та поясніть свої подальші дії;
- викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтесь вказівок диспетчера;
- зніміть з людини холодний, вологий одяг;
- якщо вона свідома, дайте їй безалкогольні теплі напої;
- накрийте людину термопокривалом/покривалом;
- забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;
- якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;
- по можливості зберіть у людини або поруч всю можливу інформацію про обставини отримання холодової травми. Передайте інформацію медикам або диспетчеру.
У МОЗ додають, якщо до приїзду бригади «екстренки» знепритомніла, визначте, чи має вона ознаки життя, а якщо ні — почніть серцево-легеневу реанімацію.