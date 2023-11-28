В Донецкой области ожидается ухудшение погодных условий

В Донецкой области, в среду, 29 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.

«По сообщению Донецкого регионального центра гидрометеорологии, ночью 29 ноября на территории Донецкой области ожидаются порывы юго-восточного ветра 17-22 м/с, которые сохранятся в течение всего дня», — отмечают спасатели.

В ГСЧС добавили, что погодные условия будут вызывать нарушение движения транспорта на дорогах и улицах, усложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.