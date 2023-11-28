У Донецькій області очікується погіршення погодних умов

На Донеччині, у середу, 29 листопада очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє ДСНС України у Донецькій області.

«За повідомленням Донецького регіонального центру гідрометеорології, вночі 29 листопада на території Донецької області очікуються пориви південно-східного вітру 17-22 м/с, які збережуться протягом усього дня», — зазначають рятувальники.

У ДСНС додали, що погодні умови викликатимуть порушення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства.