«Шахтер» обыграл «Антверпен» и гарантировал себе участие в еврокубках весной

Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл бельгийский «Антверпен» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Номинально домашний матч для «оранжево-черных» в Гамбурге завершился со счетом 1:0.



Единственный мяч на 12-й минуте забил Николай Матвиенко.



Обзор матча «Шахтер» — «Антверпен» можно посмотреть здесь.



«Горняки» обеспечили себе участие в еврокубках весной и претендуют на выход в плей-офф ЛЧ.



У «Шахтера» на данный момент 9 очков и третье место в турнирной таблице группы H. По 9 очков также у «Барселоны» и «Порту», которые сыграют между собой сегодня вечером.



Решающий матч «Шахтера» с «Порту» состоится 13 декабря в Португалии. Начало в 22:00 по киевскому времени.