«Шахтар» обіграв «Антверпен» та гарантував собі участь у єврокубках навесні

Фото: ФК «Шахтар»

Донецький «Шахтар» обіграв бельгійський «Антверпен» у п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Номінально домашній матч для «помаранчево-чорних» у Гамбурзі завершився з рахунком 1:0.



Єдиний м'яч на 12-й хвилині забив Микола Матвієнко.



Огляд матчу «Шахтар» — «Антверпен» можна подивитись тут.



«Гірники» забезпечили собі участь у єврокубках навесні та претендують на вихід у плей-офф ЛЧ.



У «Шахтаря» на даний момент 9 очок і третє місце в турнірній таблиці групи H.



По 9 очок також у «Барселони» та «Порту», які зіграють між собою сьогодні ввечері.



Вирішальний матч «Шахтаря» з «Порту» відбудеться 13 грудня у Португалії. Початок о 22:00 за київським часом.