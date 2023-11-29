Газовщики выявили в Краматорске, Дружковке и Константиновке случаи самовольного подключения к газоснабжению

В течение прошедшей недели сотрудники управлений газового хозяйства компании «Донецкоблгаз» составили десять актов о нарушениях, связанных с неучтенным потреблением природного газа. Об этом сообщил «Донецкоблгаз».

Отмечается, что в Константиновке было выявлено два таких случая, в Краматорске — три, в Дружковке — пять.

В компании подчеркнули, что в Краматорске абонент не только потреблял природный газ без учета, но и подвергал опасности окружающих, соединив газопровод во дворе и внутри дома с помощью пластилина и скотча.

Сообщается, что экспертная комиссия АО «Донецкоблгаз» провела пять экспертиз, по результатам которых подтверждены четыре несанкционированных вмешательства в средства измерительной техники.

Ранее сообщалось, что специалисты Краматорского управления газового хозяйства завершили капитальный ремонт системы газоснабжения поврежденного обстрелом пятиэтажного дома. Восстановительные работы продолжались около месяца.