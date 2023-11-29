Газівники виявили у Краматорську, Дружківці та Костянтинівці випадки самовільного підключення до газопостачання

Протягом минулого тижня співробітники управлінь газового господарства компанії «Донецькоблгаз» склали десять актів про порушення, пов'язані з неврахованим споживанням природного газу. Про це повідомив «Донецькоблгаз».

Зазначається, що у Костянтинівці було виявлено два такі випадки, у Краматорську — три, у Дружківці — п'ять.

У компанії підкреслили, що в Краматорську абонент не тільки споживав природний газ без урахування, але й наражав на небезпеку оточуючих, з'єднавши газопровід у дворі і всередині будинку за допомогою пластиліну і скотчу.

Повідомляється, що експертна комісія АТ «Донецькоблгаз» провела п'ять експертиз, за результатами яких підтверджено чотири несанкціоновані втручання у засоби вимірювальної техніки.

Раніше повідомлялося, що фахівці Краматорського управління газового господарства завершили капітальний ремонт системи газопостачання, пошкодженого обстрілом п'ятиповерхового будинку. Відновлювальні роботи тривали близько місяця.