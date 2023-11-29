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Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб в Украине

29 ноября 2023, 11:10

Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб в Украине

Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб в Украине. Фото: Минобороны РФ Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб в Украине. Фото: Минобороны РФ

Сначала о смерти Завадского сообщило маленькое пророссийское военное онлайн-издание «Гусар News» со ссылкой на «несколько каналов узкой направленности в Телеграм и WhatsApp».

Уточняется, что Завадский подорвался на мине 28 ноября в 14:30. Затем на это сообщение обратили внимание украинские военные блогеры.

«Новости Донбасса» обратили внимание, что смерть Завадского на своей странице во «ВКонтакте» подтвердила российская Межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего военного командного училища им. Верховного Совета РСФСР «Кремль».

Завадский как раз был выпускником этого военного училища. Сообщают, что на момент гибели Завадский был заместителем 14 Армейского корпуса ВС РФ.

Напомним, что в районе захваченного армией РФ Бердянска Запорожской области был убит российский генерал-лейтенант Олег Цоков. 

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