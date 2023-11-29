Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні. Фото: Міноборони РФ

Спочатку про смерть Завадського повідомило маленьке проросійське військове онлайн-видання «Гусар News» із посиланням на «кілька каналів вузької спрямованості у Телеграм та WhatsApp».



Уточнюється, що Завадський підірвався на міні 28 листопада о 14:30. Потім на цьому повідомленні наголосили українські військові блоґери.



«Новини Донбасу» звернули увагу на те, що смерть Завадського на своїй сторінці у «ВКонтакті» підтвердила російська Міжрегіональна громадська організація випускників Московського вищого військового командного училища ім. Верховного Совєта РРФСР «Кремль».



Завадський був випускником цього військового училища.

Повідомляють, що на момент загибелі Завадський був заступником 14-го Армійського корпусу ЗС РФ.



Нагадаємо, що в районі захопленого армією РФ Бердянська Запорізької області було вбито російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.