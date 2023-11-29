В Славянске начали устанавливать новогоднюю елку

В Славянске 28 ноября на центральной площади начали устанавливать новогоднюю елку. Фото: Суспільне

На центральной площади Славянска Донецкой области начали устанавливать новогоднюю елку. Об этом передает «Суспільне».



Как отметила начальница управления жилищно-коммунального хозяйства городской военной администрации Ольга Заруба, деньги на установку елки из местного бюджета в этом году не будут выделять.





По ее словам, новогоднее дерево планируют установить до 6 декабря — в День святого Николая.



Напомним, глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях 22 ноября сообщил, что на центральной площади Славянска Донецкой области в этом году установят новогоднюю елку.



Отметим, что в Покровске Донецкой области местные власти отказались от проведения массовых мероприятий на новогодние и рождественские праздники.