У Слов'янську почали встановлювати новорічну ялинку

У Слов'янську 28 листопада на центральній площі почали встановлювати новорічну ялинку. Фото: Суспільне

На центральній площі Слов'янська на Донеччині почали встановлювати новорічну ялинку. Про це передає «Суспільне».



Як зазначила начальниця управління житлово-комунального господарства міської військової адміністрації Ольга Заруба, гроші на встановлення ялинки з місцевого бюджету цього року не виділятимуть.





За її словами, новорічне дерево планують встановити до 6 грудня — у День святого Миколая.



Нагадаємо, голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях 22 листопада повідомив, що на центральній площі Слов'янська Донецької області цього року встановлять новорічну ялинку.



Зазначимо, що у Покровську Донецької області місцева влада відмовилася від проведення масових заходів на новорічні та різдвяні свята.