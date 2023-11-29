«Решить вопрос» выезда за границу: жена уклониста предложила пограничнику взятку

Жена военнообязанного была уверена, что взятка в $2000, данная инспектору-пограничнику, поможет «решить вопрос» пересечения государственной границы. Видео инцидента было опубликовано Государственной погранслужбой Украины.



Изначально 30-летний житель Киевской области пытался выехать из Украины по документам о непригодности к военной службе, которые, как позже признался, купил за $7000.



Фальшивая справка вызвала подозрение у пограничников. Более того, они выяснили, что в РЦК мужчине выписали повестку и не смогли найти по месту регистрации.



После чего жена уклониста уже в кабинете у инспектора передала мужу деньги, которые хотели вручить сотруднику погранслужбы.



В результате за фальшивые документы и взятку, путешествие пришлось отменить. А за предложение неправомерной выгоды должностному лицу, мужчине может грозить ограничение свободы на срок от двух до четырех лет.



Напомним, что пограничники и полицейские в Одесской области разоблачили «Божественную» схему представителей московкой церкви, которые помогали военнообязанным переправляться заграницу.



