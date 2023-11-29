«Вирішити питання» виїзду за кордон: дружина ухилянта запропонувала прикордоннику хабар

Дружина військовозобов'язаного була впевнена, що хабар у $2000, даний інспектору-прикордоннику, допоможе розв'язати питання перетину державного кордону. Відео інциденту було опубліковано Державною прикордонною службою України.



Спочатку 30-річний мешканець Київської області намагався виїхати з України за документами про непридатність до військової служби, які, як пізніше зізнався, купив за $7000.



Фальшива довідка викликала підозру у прикордонників. Щобільше, вони з'ясували, що у РЦК чоловікові виписали повістку та не змогли знайти за місцем реєстрації.



Після чого дружина ухилянта вже у кабінеті інспектора передала чоловікові гроші, які хотіли вручити співробітнику прикордонної служби.



В результаті за фальшиві документи та хабар, подорож довелося скасувати. А за пропозицію неправомірної вигоди посадовцю, чоловікові може загрожувати обмеження волі на строк від двох до чотирьох років.



Нагадаємо, що прикордонники та поліцейські на Одещині викрили «Божественну» схему представників московської церкви, які допомагали військовозобов'язаним переправлятися за кордон.



