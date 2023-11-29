Беспилотник атаковал Ростовскую область

Сегодня днем, 29 ноября, беспилотный летательный аппарат самолетного типа атаковал объекты на территории Ростовской области РФ. Об этом сообщило минобороны страны-оккупанта.



«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — заявили в оборонном ведомстве.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев ситуацию пока не прокомментировал и о каких-либо повреждениях не сообщал.



Напомним, что ранее над Ростовской областью РФ был замечен беспилотник, система противовоздушной обороны россиян смогла его сбить.