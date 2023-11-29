Безпілотник атакував Ростовську область

Сьогодні вдень, 29 листопада, безпілотний літальний апарат атакував об'єкти на території Ростовської області РФ. Про це повідомило міноборони країни-окупанта.



«Силами ППО український безпілотний літальний апарат було знищено над територією Ростовської області», - заявили в оборонному відомстві.



Губернатор Ростовської області Василь Голубєв ситуацію поки не прокоментував і про будь-які пошкодження не повідомляв.



Нагадаємо, що раніше над Ростовською областю РФ було помічено безпілотник, але система протиповітряної оборони росіян змогла його збити.