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В Ростовской области работала ППО: в минобороны РФ сообщили, что сбили дрон

21 ноября 2023, 14:55

В Ростовской области работала ППО: в минобороны РФ сообщили, что сбили дрон

Над Ростовской областью РФ был замечен беспилотник, ППО его сбила сегодня, 21 ноября. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Сегодня около 12:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области.

Напомним, в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что сегодня, 21 ноября, в стране работала противовоздушная оборона. Известно, что над Брянской и Курской областями сбили дроны. 

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