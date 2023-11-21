В Ростовской области работала ППО: в минобороны РФ сообщили, что сбили дрон

Над Ростовской областью РФ был замечен беспилотник, ППО его сбила сегодня, 21 ноября. Об этом сообщили в министерстве обороны России.



«Сегодня около 12:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области.



Напомним, в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что сегодня, 21 ноября, в стране работала противовоздушная оборона. Известно, что над Брянской и Курской областями сбили дроны.