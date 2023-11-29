В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит

С 13:00 в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии, причина дефицита — стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов. Такое сообщение появилось на сайте «Укрэнерго».



В национальной компании предупредили, что электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности жителей.



Солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте.

График потребления электроэнергии. Фото: Facebook

«В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация. Наш котик График растет на виду. Это означает, что потребителям сегодня утром и в течение дня нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все электростанции. Экономно потребляйте электроэнергию в течение всего дня до 18:00», — добавили в «Укрэнерго».



Там также отметили, что экономное потребление не означает, что нужно выключить все в доме и сидеть в темноте. Достаточно выключить свет там, где оно в этот момент не нужно.



Ранее стало известно, что украинские агропредприятия в условиях войны ищут способы снизить энергозависимость, чтобы остаться конкурентноспособными на рынке.