В енергосистемі України зафіксовано дефіцит

З 13:00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії, причина дефіциту — стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення до мережі тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів. Таке повідомлення з'явилося на сайті «Укренерго».



У національній компанії попередили, що електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити потреби мешканців.



Сонячні електростанції майже не працюють через хмарність у всіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще знаходяться в ремонті.

Графік споживання електроенергії. Фото: Facebook

«В енергосистемі зараз склалася тяжка ситуація. Наш котик Графік росте на очах. Це означає, що споживачам сьогодні вранці й протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть зробити всі електростанції. Економно споживайте електроенергію протягом дня до 18:00», — додали в «Укренерго».



Там також зазначили, що економне споживання не означає, що потрібно вимкнути все у будинку та сидіти у темряві. Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібне.



Раніше стало відомо, що українські агропідприємства в умовах війни шукають способів знизити енергозалежність, щоб залишитися конкурентними на ринку.