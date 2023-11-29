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В Дружковке при поддержке ЮНИСЕФ заработал Центр психосоциальной помощи семьям с детьми

29 ноября 2023, 17:07

В Дружковке при поддержке ЮНИСЕФ заработал Центр психосоциальной помощи семьям с детьми

При поддержке ЮНИСЕФ в Дружковке открыли Центр психосоциальной помощи семьям с детьми. Фото: Дружковская ГВА При поддержке ЮНИСЕФ в Дружковке открыли Центр психосоциальной помощи семьям с детьми. Фото: Дружковская ГВА

Сегодня в Дружковке открыли Центр психосоциальной помощи семьям с детьми — Пространство, дружественное ребенку. Об этом сообщила Дружковская городская военная администрация.

Отмечается, что Центр создан общественной организацией «Ответственные граждане» при поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине в рамках проекта психосоциальной поддержки для семей с детьми, социальных работников, учителей и других специалистов в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

В Центр могут обратиться дети, молодежь, а также их родители и получить консультацию психолога, социального работника, логопеда, юриста, педиатра и других специалистов по запросу.

По сообщению военной администрации, Центр оснащен мебелью и оборудованием, оргтехникой и материалами для проведения активностей.

Здесь планируют проводить тренинги, семинары, творческие мастерские, собрания групп развития ребенка, психологической подготовки к обучению в школе и другое.

Предоставление услуг в Центре бесплатное, подчеркнули в ГВА.

Здесь предусмотрены как индивидуальные, так и групповые занятия с учетом всех требований к мерам безопасности.

Семьи с детьми могут получить сопровождение в случае выявления нарушения прав ребенка и/или наличия особых потребностей. Содержание и объем услуг для семей с детьми определяется индивидуально, в зависимости от их потребностей, и указывается в договоре о сотрудничестве с семьей.

Отмечается, что срок социального сопровождения семей с детьми обычно не будет превышать трех месяцев, но в отдельных случаях может быть продлен до четырех месяцев.

Также проектом предусмотрена поддержка социальных работников, учителей и других специалистов посредством выездных программ, программы психологической перезагрузки, поддержки на местах.

Мобильные бригады психосоциальной поддержки (специалист социальной работы, психолог, юрист/терапевт/логопед) будут посещать семьи с детьми в отдаленных населенных пунктах Дружковской громады и районах.

Для удобства и оперативного реагирования на вызовы в условиях сегодняшнего дня будет работать телефонная горячая линия ОО «Ответственные граждане»: 066 56 70 016.

В Дружковской ГВА подчеркнули, что финансирование деятельности Центра обеспечивается за счет средств, предусмотренных для реализации проекта психосоциальной поддержки семьям с детьми, а также социальных работников, учителей и других специалистов в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

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