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У Дружківці за підтримки ЮНІСЕФ запрацював Центр психосоціальної допомоги сім'ям із дітьми

29 листопада 2023, 17:07

У Дружківці за підтримки ЮНІСЕФ запрацював Центр психосоціальної допомоги сім'ям із дітьми

За підтримки ЮНІСЕФ у Дружківці відкрили Центр психосоціальної допомоги сім'ям із дітьми. Фото: Дружківська МВА За підтримки ЮНІСЕФ у Дружківці відкрили Центр психосоціальної допомоги сім'ям із дітьми. Фото: Дружківська МВА

Сьогодні у Дружківці відкрили Центр психосоціальної допомоги сім'ям з дітьми — Простір, дружній до дитині. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Центр створено громадською організацією «Відповідальні громадяни» за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні в рамках проекту психосоціальної підтримки для сімей з дітьми, соціальних працівників, вчителів та інших фахівців у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

До Центру можуть звернутися діти, молодь, а також їхні батьки та отримати консультацію психолога, соціального працівника, логопеда, юриста, педіатра та інших фахівців на запит.

За повідомленням військової адміністрації, Центр оснащений меблями та обладнанням, оргтехнікою та матеріалами для проведення активностей.

Тут планують проводити тренінги, семінари, творчі майстерні, збори груп розвитку дитини, психологічну підготовку до навчання у школі тощо.

Надання послуг у Центрі безкоштовне, наголосили у МВА.

Тут передбачені як індивідуальні, так і групові заняття з урахуванням всіх вимог до заходів безпеки.

Сім'ї з дітьми можуть отримати супровід у разі виявлення порушення прав дитини та/або наявності особливих потреб. Зміст та обсяг послуг для сімей з дітьми визначається індивідуально, залежно від їх потреб, та вказується у договорі про співпрацю з сім'єю.

Зазначається, що термін соціального супроводу сімей з дітьми зазвичай не перевищуватиме трьох місяців, але в окремих випадках може бути продовжений до чотирьох місяців.

Також проектом передбачено підтримку соціальних працівників, вчителів та інших фахівців за допомогою виїзних програм, програми психологічного перезавантаження, підтримки на місцях.

Мобільні бригади психосоціальної підтримки (спеціаліст соціальної роботи, психолог, юрист/терапевт/логопед) відвідуватимуть сім'ї з дітьми у віддалених населених пунктах Дружківської громади та районах.

Для зручності та оперативного реагування на виклики в умовах сьогодення працюватиме телефонна гаряча лінія ГО «Відповідальні громадяни»: 066 56 70 016.

У Дружківській МВА наголосили, що фінансування діяльності Центру забезпечується за рахунок коштів, передбачених для реалізації проекту психосоціальної підтримки сім'ям з дітьми, а також соціальних працівників, вчителів та інших спеціалістів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

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