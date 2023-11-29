Двое жителей Мирнограда приговорены на 15 лет тюрьмы за убийство и разбойное нападение

В Донецкой области к 15 годам лишения свободы приговорены двое жителей Мирнограда. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в ночь на 6 октября 2021 ранее судимые за корыстные преступления 41-летний житель Мирнограда и его 31-летняя подруга пришли в частный дом мужчины, у которого последняя до этого неоднократно одалживала деньги.

Как сообщают в прокуратуре, увидев на пороге владельца дома, осужденные нанесли ему 6 ударов по голове молотком и топором – от полученных телесных повреждений 59-летний потерпевший скончался. В другой комнате они встретились с 86-летним отцом убитого.

Один из нападавших трижды ударил пенсионера кулаками по голове и руке и, угрожая убийством, потребовал у него денежные средства. Завладев деньгами хозяев в сумме 18 000 грн, убийцы с места преступления исчезли, а на следующий день были задержаны правоохранителями.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы: мужчина приговорен к 15, а женщина — 14 лет 10 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.