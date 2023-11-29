Двоє жителів Мирнограда засуджено на 15 років в'язниці за вбивство та розбійний напад

На Донеччині до 15 років позбавлення волі засуджено двох жителів Мирнограду. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у ніч на 6 жовтня 2021 року раніше засуджені за корисливі злочини 41-річний житель Мирнограда та його 31-річна подруга прийшли до приватного будинку чоловіка, у якого остання до цього неодноразово позичала гроші.

Як повідомляють у прокуратурі, побачивши на порозі власника будинку, засуджені завдали йому 6 ударів по голові молотком та сокирою – від отриманих тілесних ушкоджень 59-річний потерпілий помер. В іншій кімнаті вони зустрілися із 86-річним батьком убитого.

Один із нападників тричі вдарив пенсіонера кулаками по голові та руці і, погрожуючи вбивством, зажадав у нього кошти. Заволодівши грошима господарів у сумі 18 000 грн., вбивці з місця злочину зникли, а наступного дня були затримані правоохоронцями.

Суд визнав їх винними та призначив покарання у вигляді позбавлення волі: чоловіка засуджено до 15, а жінку — 14 років 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.