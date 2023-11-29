В Славянске мужчина избил знакомого: потерпевший умер через сутки

Житель Славянска умер после побоев в своем домовладении – подозреваемого в преступлении задержала полиция. Об этом сообщает РУ полиции Краматорска.

По даным следствия, тяжкие телесные повреждения потерпевшему нанес один из его знакомых. Теперь 35-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции, в субботу, 25 ноября, в полицию Славянска позвонила по телефону жительница города и рассказала, что дома умер ее сожитель. Женщина сообщила, как нашла 66-летнего мужчину избитым на земле возле дома, но за медицинской помощью не обращалась.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что заявительница «забыла» о некоторых важных обстоятельствах происшествия. Раньше женщина пожаловалась двум своим знакомым: будто сожитель ее оскорбляет. Вскоре мужчины пришли «разобраться», один из них избил обидчика руками и ногами. После такого «воспитания» последний прожил еще около суток.

Полицейские задержали 35-летнего подозриваемого, ему сообщено о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.