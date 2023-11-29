У Слов'янську чоловік побив знайомого: потерпілий помер за добу

Житель Слов'янська помер після побоїв у своєму домоволодінні – підозрюваного у злочині затримала поліція. Про це повідомляє РУ поліції Краматорська.

За даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження потерпілому завдав один із його знайомих. Наразі 35-річному чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції, у суботу, 25 листопада, до поліції Слов'янська зателефонувала мешканка міста та розповіла, що вдома помер її співмешканець. Жінка повідомила, як знайшла 66-річного чоловіка побитим на землі біля будинку, але по медичну допомогу не зверталася.

Після оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили, що заявниця «забула» про деякі важливі обставини події. Раніше жінка поскаржилася двом своїм знайомим: ніби співмешканець її ображає. Незабаром чоловіки прийшли «розібратися», один із них побив кривдника руками та ногами. Після такого виховання останній прожив ще близько доби.

Поліцейські затримали 35-річного підозрюваного, йому повідомлено про підозру у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.