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Человек пропал безвисти во время войны: куда обращаться

29 ноября 2023, 21:58

Человек пропал безвисти во время войны: куда обращаться

В Украине с 1 октября 2023 года произошли изменения в координации поиска украинцев, пропавших без вести при особых обстоятельствах, теперь эти функции возложены на Министерство внутренних дел Украины. Об этом сообщает Донецкая областная администрация.

Ранее координацией поиска занималось Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, однако Постановлением Кабмина от 12 сентября 2023 г. № 975 принято решение о передаче этих полномочий от Минреинтеграции в МВД.

Также с 1 октября 2023 года заработала Горячая линия Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

В случае возникновения вопросов о порядке получения Выписки из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, можно обращаться:

  • на горячую линию Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, по номеру: 0800 10 33 33;
  • по электронному адресу: [email protected].

В Донецкой области Региональный представитель Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Черников Константин работает по адресу: город Славянск, ул. Университетская, 30 каб. 31.

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