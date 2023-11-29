Людина зникла безвисті під час війни: куди звертатися

В Україні з 1 жовтня 2023 року відбулися зміни у координації пошуку українців, які зникли безвісти за особливих обставин, тепер ці функції покладено на Міністерство внутрішніх справ України. Про це повідомляє Донецька обласна адміністрація.

Раніше координацією пошуку займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, проте Постановою Кабміну від 12 вересня 2023 р. № 975 ухвалено рішення про передачу цих повноважень від Мінреінтеграції до МВС.

Також з 1 жовтня 2023 року запрацювала Гаряча лінія Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

У разі виникнення питань щодо порядку отримання Витягу з Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, можна звертатися:

на гарячу лінію Уповноваженого за особами, які зникли безвісти за особливих обставин, за номером: 0800 10 33 33;

на електронну адресу: [email protected].

У Донецькій області Регіональний представник Секретаріату Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Черніков Костянтин працює за адресою: місто Слов'янськ, вул. Університетська, 30 каб. 31.