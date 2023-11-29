В освобожденном Дробышеве Лиманской громады возобновили газоснабжение

В освобожденном Дробышеве Лиманской громады в Донецкой области возобновили газоснабжение, которого здесь не было с апреля 2022 года. Об этом Суспыльне Донбасс рассказал глава правления АО «Донецкоблгаз» Вадим Батий.

Ремонтные работы продолжались около места. За это время газовики обнаружили и ликвидировали более 200 повреждений газопровода.

«До войны здесь было более 600 газифицированных домов, сейчас мы дали газ в 170 домов. Сейчас еще доопрессовываем две улицы. То есть почти все люди, которые сейчас живут в Дробышево — с газом», — рассказал Батый.

Также он отметил, что владельцам домов, которые пока не подключили к газоснабжению, нужно подать заявку на подключение.

На сегодняшний день газоснабжение в населенных пунктах Лиманской общины возобновили 1500 абонентам. Это села Лозовая, Коровий Яр, Яцковка, Рубцы, и частично Лиман.