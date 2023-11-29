У звільненому Дробишеві Лиманської громади відновили газопостачання

У звільненому Дробишеві Лиманської громади на Донеччині відновили газопостачання, якого тут не було з квітня 2022 року. Про це Суспильне Донбас розповів голова правління АТ «Донецькоблгаз» Вадим Батій.

Ремонтні роботи тривали біля місця. За цей час газовики виявили та ліквідували понад 200 пошкоджень газопроводу.

«До війни тут було понад 600 газифікованих будинків, зараз ми дали газ у 170 будинків. Зараз ще доопресовуємо дві вулиці. Тобто майже всі люди, які зараз живуть у Дробишевому, — з газом», — розповів Батий.

Також він зазначив, що власникам будинків, які поки що не підключили до газопостачання, потрібно подати заявку на підключення.

На сьогоднішній день газопостачання у населених пунктах Лиманської громади відновили 1500 абонентів. Це села Лозова, Коровій Яр, Яцківка, Рубці та частково Лиман.