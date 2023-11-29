Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У звільненому Дробишеві Лиманської громади відновили газопостачання

29 листопада 2023, 22:28

У звільненому Дробишеві Лиманської громади відновили газопостачання

У звільненому Дробишеві Лиманської громади на Донеччині відновили газопостачання, якого тут не було з квітня 2022 року. Про це Суспильне Донбас розповів голова правління АТ «Донецькоблгаз» Вадим Батій.

Ремонтні роботи тривали біля місця. За цей час газовики виявили та ліквідували понад 200 пошкоджень газопроводу.

«До війни тут було понад 600 газифікованих будинків, зараз ми дали газ у 170 будинків. Зараз ще доопресовуємо дві вулиці. Тобто майже всі люди, які зараз живуть у Дробишевому, — з газом», — розповів Батий.

Також він зазначив, що власникам будинків, які поки що не підключили до газопостачання, потрібно подати заявку на підключення.

На сьогоднішній день газопостачання у населених пунктах Лиманської громади відновили 1500 абонентів. Це села Лозова, Коровій Яр, Яцківка, Рубці та частково Лиман.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

 

ТЕГИ

Місця
Донецка область Лиманська громада
Організації
«Донецькоблгаз»

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:51
Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі
14:17
В окупованому Донецьку не встановлюватимуть новорічну ялинку
11:25
ЗСУ нанесли удар під час наради чиновників-окупантів на Херсонщині — ЦНС
11:10
Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні
10:46
РФ обстріляла три райони Харківщини за добу, є руйнування — ОВА
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 листопада
15:55
Стали відомі подробиці про наслідки ранкових вибухів у Токмаку
15:20
Керівництво РФ вимагає посилити паспортизацію на захоплених територіях України
14:53
П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Куйбишевського району захопленого РФ Донецька
13:11
Понад 160 тисяч абонентів залишаються без світла на окупованих територіях Донеччини та Луганщини
12:57
Перейшли на бік РФ: на Донеччині заочно засудили трьох «депутатів народної ради ДНР»
11:21
В окупованому Маріуполі встановлять пам'ятник російському військовому, який вбивав мирних громадян
09:57
Росія у 2024 році витратить на військові потреби більше, ніж за часів СРСР
09:33
Вранці в окупованому Токмаку пролунали вибухи
08:01
У Китаї спростували інформацію ЗМІ про підводний тунель до Криму
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 листопада
17:20
«ДНР» оголосила режим НС у Новоазовському районі через підтоплення та відсутність світла
16:45
Росіяни вкотре готуються депортувати українських дітей — ЦНС
16:33
У Маріуполі за кілька днів убили шістьох окупантів — міськрада
усі новини
23:03
ЗСУ знищили 3 пункти управління росіян - Генштаб
22:28
У звільненому Дробишеві Лиманської громади відновили газопостачання
21:58
Людина зникла безвисті під час війни: куди звертатися
21:19
Зеленський відвідав Херсонську та Миколаївську область
20:44
Росіяни вдарили по передмісті Херсона, є загиблий - ОВА
20:12
У Слов'янську почнуть продавати ялинки: за скільки можна придбати хвойне дерево
19:37
У Слов'янську чоловік побив знайомого: потерпілий помер за добу
18:56
Сину Кадирова присвоїли звання «почесного громадянина Донецька». У «ДНР» заявили про атаку хакерів
18:17
Скільки на Донеччині громади виділили на допомогу військовим
17:38
Двоє жителів Мирнограда засуджено на 15 років в'язниці за вбивство та розбійний напад
17:07
У Дружківці за підтримки ЮНІСЕФ запрацював Центр психосоціальної допомоги сім'ям із дітьми
16:32
Армія РФ вдарила ракетою по Покровську: є руйнування
16:25
На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів
15:51
Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі
15:25
В енергосистемі України зафіксовано дефіцит
14:50
Безпілотник атакував Ростовську область
14:50
Ураган зірвав дах будинку у Харкові
14:30
Стали відомі особи постраждалих окупантів після удару ЗСУ по будівлі на Херсонщині
14:17
В окупованому Донецьку не встановлюватимуть новорічну ялинку
усі новини
ВІДЕО
Фото: Нацполіція/Fecebook Біля Авдіївки військові та поліція врятували людину, яка пробула під завалами майже тиждень
27 листопада, 17:44
Підтоплення в Сєдове. Кадр із відео «ДНР» оголосила режим НС у Новоазовському районі через підтоплення та відсутність світла
27 листопада, 17:20
Окупанти атакували Торецьк. Фото: ДСНС У Торецьку авіабомба влетіла до житлового будинку
27 листопада, 15:35
Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців
24 листопада, 23:00
Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ► Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ►
24 листопада, 21:02
Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ► Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ►
24 листопада, 09:18
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама