Оккупанты начали развертывать в Украине новую дивизию десантников — разведка Британии

Россия на временно оккупированной части Херсонской области начала развертывать новосформированную дивизию десантников. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в четверг, 30 ноября.

Британская разведка предполагает, что Россия впервые начала разворачивать в Украине вновь сформированную 104-ю армейскую десантно-штурмовую дивизию. Это происходит в оккупированной Херсонской области.

О планах возобновить это подразделение, которое с 1998 года сократили до размера бригады, в августе текущего года заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По данным аналитиков, подчиненные подразделения 104-й дивизии предположительно включают 337-й полк и 52-ю артиллерийскую бригаду.

В Минобороны Британии также предполагают, что уровень подготовки бойцов восстановленной 104-й дивизии недостаточен и ниже стандартов для десантников, которых считают «элитой». За ней, скорее всего, будет следить командующий Воздушно-десатными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский, которого с октября назначили руководителем группы войск «Днепр».

Ранее сообщалось, что украинские военные 28 ноября ударили по зданию с российскими чиновниками в захваченном селе в Херсонской области во время совещания. В результате удара ВСУ по временно оккупированному селу Юбилейное в Херсонской области были убиты четыре сотрудника оккупационной «полиции», еще 17 получили ранения.