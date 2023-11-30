Окупанти почали розгортати в Україні нову дивізію десантників — розвідка Британії

Росія на тимчасово окупованій частині Херсонської області почала розгортати новосформовану дивізію десантників. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки у четвер, 30 листопада.

Британська розвідка передбачає, що Росія вперше почала розгортати в Україні знову сформовану 104 армійську десантно-штурмову дивізію. Це відбувається в окупованій Херсонській області.

Про плани відновити цей підрозділ, який з 1998 року скоротили до розміру бригади, у серпні поточного року заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За даними аналітиків, підлеглі підрозділи 104-ї дивізії, ймовірно, включають 337-й полк і 52-ю артилерійську бригаду.

У Міноборони Британії також припускають, що рівень підготовки бійців відновленої 104-ї дивізії недостатній і нижчий за стандарти для десантників, яких вважають «елітою». За нею, швидше за все, слідкуватиме командувач Повітряно-десатних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплинський, якого з жовтня призначили керівником групи військ «Дніпро».

Раніше повідомлялося, що українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з російськими чиновниками у захопленому селі на Херсонщині під час наради. Внаслідок удару ЗСУ по тимчасово окупованому селу Ювілейне в Херсонській області було вбито чотирьох співробітників окупаційної «поліції», ще 17 отримали поранення.