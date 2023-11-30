Армия РФ ударила по Торецку: пострадали люди, ожидавшие в очереди на гумпомощь

Оккупанты атаковали Торец. Фото: Донецкая прокуратура

Российская армия обстреляла Торецк Донецкой области. В результате атаки ранения получили трое гражданских, которые на улице ожидали гуманитарную помощью. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«Вражеская армия не прекращает прицельно бить по гражданскому населению Донецкой области. 30 ноября 2023 года, в 10:30, оккупанты совершили, вероятно, минометный обстрел г. Торецка. Целью российских войск стал жилой квартал», — говорится в сообщении.





Как отмечается, телесные повреждения получили трое гражданских, которые пришли получить гуманитарную помощь в админздание.



«86-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 63 и 34 лет были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Последний находится в тяжелом состоянии», — написали в ведомстве.



Напомним, оккупанты из С-300 обстреляли Покровский район Донецкой области сегодня ночью, 30 ноября. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.