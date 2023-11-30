Армія РФ вдарила по Торецьку: постраждали люди, які чекали в черзі на допомогу

Окупанти атакували Торець. Фото: Донецька прокуратура

Російська армія обстріляла Торецьк на Донеччині. Внаслідок атаки поранення отримали троє цивільних, які на вулиці чекали на гуманітарну допомогу. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Ворожа армія не припиняє прицільно бити по цивільному населенню Донецької області. 30 листопада 2023 року, о 10:30, окупанти здійснили, ймовірно, мінометний обстріл м. Торецька. Метою російських військ став житловий квартал», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, тілесні ушкодження отримали троє цивільних, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до адмінбудівлі.



«86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 і 34 років було доставлено до лікарні з осколковими пораненнями. Останній перебуває у тяжкому стані», — написали у відомстві.



Нагадаємо, окупанти із С-300 обстріляли Покровський район Донецької області сьогодні вночі, 30 листопада. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждали 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п'ятьох людей шукають під завалами.