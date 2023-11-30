Шахта в Донецкой области оказалась обесточена из-за обстрела оккупантов

В Донецкой области из-за обстрела была обесточена шахта, в которой находились 47 работников. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго вечером, 30 ноября.



«В Донецкой области из-за боевых действий обесточивалась шахта. В шахте находились 47 рабочих», —говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что через 40 минут электроснабжение было восстановлено.



Также была обстреляна ТЭЦ на юге страны. Персонал не пострадал, однако имеется поврежденное оборудование.



Напомним, Донецкой области произошел пожар в шахте. Инцидент произошел вечером 13 ноября.