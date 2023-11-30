Шахта на Донеччині виявилася знеструмлена через обстріл окупантів

У Донецькій області через обстріл було знеструмлено шахту, в якій перебували 47 працівників. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго увечері, 30 листопада.



«У Донецькій області через бойові дії знеструмлювалась шахта. У шахті перебувало 47 робітників», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що за 40 хвилин електропостачання було відновлено.



Також була обстріляна ТЕЦ на півдні країни. Персонал не постраждав, однак є пошкоджене обладнання.



Нагадаємо, на Донеччині сталася пожежа в шахті. Інцидент стався увечері 13 листопада.